Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского в Москве

Мэтр отечественной музыкальной индустрии Бари Алибасов составил новый текст завещания. В настоящее время Бари Каримович после отравления находится в отделении НИИ имени Склифосовского в Москве, куда и приехал нотариус.

По словам PR-директора Бари Алибасова и группы «На-На» Вадима Горжанкина в завещании учтены интересы близких людей и любимого домашнего животного — канадского сфинкса по кличке Чуча.

Согласно информации 5-tv.ru, сын продюсера, которого тоже зовут Бари, получит элитную недвижимость в доме в Мерзляковском переулке. Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 квадратных метров каждая.

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Авторские права на творческое наследие группы, использование произведений, названия группы зарегистрированное в качестве торговой марки, и все смежные права после смерти Алибасова достанутся участникам группы «На-На» Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Супруга Бари Каримовича актриса Лидия Федосеева-Шукшина станет обладательницей земельного участка в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов на Рублевском направлении под Москвой. А также всех принадлежащих продюсеру акций, векселей и прочих ценных бумаг на общую сумму порядка двух миллионов долларов.

За любимцем Бари Каримовича — канадским сфинксом по кличке Чуча, согласно воле мэтра, будет присматривать помощник Алибасова Сергей Моцарь.

Это не первый вариант завещания Алибасова. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 2013 году в число наследников продюсера был включен, по его словам, адвокат Сергей Жорин, который в свое время помог ему отсудить в качестве компенсации за поруганные честь и достоинство сумму в 1,1 миллиона рублей.