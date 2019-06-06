«Сережа может ответить, если ему предъявят претензии»: Бекмамбетов о клипе «Иисус»

, 20:37 Эксклюзивное интервью 40

Скандальное видео группировки «Ленинград», в котором используются отсылки к библейским сюжетам, вызвало волну возмущения среди верующих.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

Режиссер Тимур Бекмамбетов в беседе с МИЦ «Известия» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) прокомментировал скандальный клип группировки «Ленинград», в котором используются отсылки к библейским сюжетам.

По мнению именитого кинодеятеля, с одной стороны, у каждого есть право делать то, что он считает нужным, но с другой, важно быть готовым ответить за свои действия.

«Так Бог создал мир, и он создал человека именно для того, чтобы у него было право выбора. Так устроен мир. Но при этом у каждого из нас кроме права выбора есть и еще обязанность отвечать за свои поступки. Если Сережа может ответить, если кто-то ему предъявит претензии, то он, я уверяю вас, будет отвечать», — сказал он.

Бекмамбетов также высказался о сложившейся в последнее время четкой тенденции в информационной среде за счет провокаций привлекать к себе внимание.

«Если мы сейчас с вами перейдем на ненормативную лексику, то наше интервью будет в десять раз больше или там в тысячу раз больше просмотрено», — отметил он.

Режиссер уверен, что подобного рода провокации, такая погоня за хайпом в принципе подрывает ценность информационной среды.

«Я думаю, что эта проблема в принципе информационного пространства, и новостей, где в погоне за популярностью все методы хороши, и разрушается сам по себе договор общественный, ценности сами разрушаются», — подчеркнул он.

Бекмамбетов считает, что следствием происходящего в какой-то момент станет кризис, «но потом все обновятся».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом клипе «Ленинграда», котором девушка под воздействием психотропных веществ начинает видеть Иисуса Христа.

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