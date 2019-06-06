Ночью 5 июня в модном ресторане на Крестовском острове зажигает Сергей Шнуров. Любопытно, что среди хитов лидера группировки «Ленинград» не было композиции «i_$uss».

Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Провокационный текст, провокационный клип по Библии в хулиганском прочтении. Менее, чем за сутки новинка набрала в интернете более миллиона просмотров, шквал критики и цунами споров. Одни кричат: «Богохульство», — другие: «Гениально!» И вот уже Шнурова сравнивают с Дэвидом Боуи и Мадонной. Есть ли для этого основания — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер снялся в роли Иисуса в клипе «Ленинграда», чтобы заплатить за квартиру в Киеве.