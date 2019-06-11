«Его кто-то хотел убрать!»: Экстрасенс об отравлении Бари Алибасова

В отравлении музыкального продюсера Бари Алибасова было заинтересованное лицо. К такому выводу пришла Арзу Кабарухина, сделавшая нумерологический расклад относительно произошедшего отравления артиста.

В первую очередь она обратила внимание, что желудочно-кишечный тракт и так являлся в организме Алибасова слабым звеном. Более того, предыдущий год был для него очень тяжелым особенно в плане здоровья, учитывая его предрасположенность к заболеваниям пищеварительной системы.

Кабарухина считает, что у артиста как минимум должна была быть своя диета, «определенное пищевое поведение», и потому вся эта история с перепутыванием сока и жидкости для прочистки труб выглядит более чем странно.

«Такое ощущение, что его просто хотел кто-то убрать. Не знаю, кому он мог помешать», — рассказала она 5-tv.ru.

При этом нумеролог затруднилась ответить, зачем кому-то понадобилось отравлять Алибасова, «но негативное влияние какого-то человека есть».

Прогноз Кабарухиной относительно состояния здоровья пострадавшего неутешительный:

«Это не пройдет даром. У него реально слабая сейчас энергетика. Это провидение свыше — он не мог перепутать (сок и химическую жидкость — прим.ред.)»

Также она добавила, что опасность для здоровья Алибасова в этом году сохраняется.

«Дай Бог, чтобы он выздоровел, и чтобы все у него было хорошо», — подытожила нумеролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин уверен — речи об умышленном отравлении Алибасова быть не может.