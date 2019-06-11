«Его кто-то хотел убрать!»: Экстрасенс об отравлении Бари Алибасова

Эксклюзивное интервью 7 525

По мнению Арзу Кабарухиной, после случившегося у продюсера крайне слабая энергетика.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alibasov_nana, ВКонтакте @kab_arzu, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 34

В отравлении музыкального продюсера Бари Алибасова было заинтересованное лицо. К такому выводу пришла Арзу Кабарухина, сделавшая нумерологический расклад относительно произошедшего отравления артиста.

В первую очередь она обратила внимание, что желудочно-кишечный тракт и так являлся в организме Алибасова слабым звеном. Более того, предыдущий год был для него очень тяжелым особенно в плане здоровья, учитывая его предрасположенность к заболеваниям пищеварительной системы.

Кабарухина считает, что у артиста как минимум должна была быть своя диета, «определенное пищевое поведение», и потому вся эта история с перепутыванием сока и жидкости для прочистки труб выглядит более чем странно.

«Такое ощущение, что его просто хотел кто-то убрать. Не знаю, кому он мог помешать», — рассказала она 5-tv.ru.

При этом нумеролог затруднилась ответить, зачем кому-то понадобилось отравлять Алибасова, «но негативное влияние какого-то человека есть».

Прогноз Кабарухиной относительно состояния здоровья пострадавшего неутешительный:

«Это не пройдет даром. У него реально слабая сейчас энергетика. Это провидение свыше — он не мог перепутать (сок и химическую жидкость — прим.ред.)»

Также она добавила, что опасность для здоровья Алибасова в этом году сохраняется.

«Дай Бог, чтобы он выздоровел, и чтобы все у него было хорошо», — подытожила нумеролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин уверен — речи об умышленном отравлении Алибасова быть не может.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 34
10 июн
«Он просто спит»: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца
10 июн
Видео: Сын Бари Алибасова заявил, что сможет поговорить с отцом уже завтра
10 июн
«Не сможет глотать»: Сын Бари Алибасова о страшном будущем отца после отравления
10 июн
Один из химических ожогов Бари Алибасова заживает неправильно — сын продюсера
10 июн
Алибасов-младший рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца
9 июн
Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле
9 июн
Бари Алибасову собираются делать гастроскопию
8 июн
Геннадий Онищенко оценил перспективы иска против производителя «Крота»
8 июн
Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова
8 июн
«Надо судиться с ними»: Политов поддержал идею иска к производителю «Крота»

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +11°
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Последние новости

8:56
«Злыдень» Лазарев рассказал, как якобы поссорился с Лободой
8:46
Видео: ученые научились превращать «сов» в «жаворонков»
8:35
Россиянам хотят возмещать расходы на покупку любых лекарств
8:27
Взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы
8:14
«Адреналин зашкаливает»: Звезда фильма «Чемпион» обнажил торс на встрече со львом
7:59
Немецкое издание составило ТОП-10 самых красивых русских имен
7:54
«Брэдли рыдает»: Ирина Шейк сразила фанатов фото в купальнике
7:48
На российских прилавках скоро появится сирийская черешня — репортаж
7:38
«Дельфинье тело»: 45-летняя Высоцкая показала стройную фигуру в купальнике
7:27
Наноэхинацея на страже иммунитета — российские ученые нашли способ отказаться от таблеток
7:15
В России создали революционный препарат от мужского бесплодия
7:05
Huawei хочет заменить Android российской операционной системой
6:58
Украинская ведущая использовала нецензурную лексику, рассказывая об инициативе Вакарчука
6:49
Баскетболистов подмосковного клуба «Химки» ограбили
6:37
Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
6:25
«У меня на альфонсов нюх»: Бузова назвала три признака корыстных мужчин
6:11
Сбербанк заявил о возможном снижении ставок по ипотеке
5:59
Как избавиться от комаров — полезный лайфхак
5:50
Фестиваль MY. ТЕСН прошел на курорте «Игора» в Ленинградской области — репортаж
5:41
«А где грудь?»: Сутулая Алена Водонаева перепугала подписчиков

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама