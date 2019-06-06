Андрей Разин выступил против Садальского и слухов о намеренном отравлении Алибасова

В НИИ имени Склифосовского второй день прибывают поклонники и друзья Бари Алибасова. Продюсер Андрей Разин тоже оказался на месте. Первым же заявлением он сделал выпад в сторону Стаса Садальского.

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«Я не поддерживаю волну, которая пошла от Садальского о том, что якобы там имело место умышленное отравление Бари Каримовича. Это совершенно неприемлемо для меня. Я не считаю даже эту версию какой-то рабочей».

Андрей Разин добавил, что в отношении семьи Шукшиных в последнее время ведется медиа-война и Бари Алибасов встал на защиту своей давней подруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как дома случайно выпил химикат. По последним данным, он находится в стабильно тяжелом состоянии и погружен в медикаментозный сон.