«Попросил отвалить от него»: Бари Алибасов отметил 76-летие в одиночестве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Алибасов-старший отметил 76-летие в одиночестве

«Попросил отвалить от него»: Бари Алибасов отметил 76-летие в одиночестве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Отравление Бари Алибасова

Когда-то, по словам сына продюсера «На-На», день рождения его папы чуть ли не главным событием в мире шоу-бизнеса, из которого он пытался извлечь выгоду. Но после жуткого отравления все изменилось!

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, отметивший 76-летие, решил не устраивать пышное торжество с многочисленными звездными гостями, а провести день в одиночестве. Об этом рассказал его сын Бари в интервью изданию KP.RU.

Как признался наследник, такой формат праздника знаменитость выбирает в последние несколько лет после отравления средством для удаления засоров. Тогда, летом 2019 года, его состояние находилось на грани жизни и смерти. А после была долгая реабилитация. Теперь же о нем вспоминают и интересуются лишь участники его легендарной группы.

«В его дружеских отношениях я очень сильно разочаровался, когда он находился в больницах в жутком состоянии два с половиной года, а никто не появился. Поэтому, наверное, у него и произошла переоценка в жизни. Раньше большую часть времени Бари Алибасов тратил на всех, а теперь тратит на себя и самых близких», — признался Алибасов-младший.

Кроме того, и сам Алибасов-старший с годами перестал делать из дня рождения главное событие в мире шоу-бизнеса и пытаться на нем заработать. По словам сына, именно после жуткого отравления у отца, наконец, появилась граница между личным и профессиональным.

«У него после всех перипетий исчезли нейронные связи в гиппокампе — той части мозга, что отвечает за память. У него, наконец, появилась граница между личной жизнью и профессиональной деятельностью, чего не было никогда. В этом году он мне сказал: «Сынок, если хочешь поздравить, просто отвали от меня в этот день, чтобы я никого не видел, не слышал, чтобы я мог просто посвятить время себе любимому», — добавил сын.

Для Алибасова-старшего теперь важнее не пиар, а он сам и его здоровье. И, как человек на восьмом десятке, он стал уделять ему большое внимание. Посещает поликлиники и больницы, проходит курсы массажа, занимается плаванием. А свободное время он посвящает соцсетям. И 76-летие не стало исключением, подытожил Алибасов-младший.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще звезды как Бари Алибасов пережили кому.

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