Видео: Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 миллионов рублей

, 16:11 Эфирная новость 25

Компания «Белый кит» нарушила правила рыболовства.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, Пятый канал

28 миллионов рублей штрафа заплатят владельцы «китовой тюрьмы». Суд Владивостока в пятницу, 7 июня, признал руководителей компании «Белый кит» виновными в нарушении правил рыболовства.

Кроме того, доказано — предприниматели планировали продать животных в Китай, а это запрещено законом. В ближайшие десять дней всех косаток и белух выпустят в естественную среду обитания. Впрочем, представители фирмы уже ничего не имеют против. Содержание китов обходится в круглую сумму, а бизнесмены и так на грани банкротства.

Ранее океанологи заявили — длительная реабилитация животным не требуется, они здоровы и вполне способны добывать пропитание самостоятельно.

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