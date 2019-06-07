«Да вы просто Шерлоки!»: Саша Савельева ответила на слухи о ссоре с продюсером

В СМИ появилась информация о том, что Саша Савельева покинула группу «Фабрика» из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко, пишет 7дней.ру. На это певица заявила, что находится в хороших отношениях с бывшими коллегами. Однако в прессе продолжали распространяться слухи о ссоре Саши с начальством из-за ее беременности.

Певица лишь посмеялась и ответила: «Да вы просто Шерлоки!». Саша Савельева объяснила, что на самом деле покинула группу ради долгожданного ребенка.

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Решение закончить карьеру в «Фабрике» Савельева приняла самостоятельно, так как уже давно мечтала о малыше. А совмещать декретный отпуск с гастролями, по словам певицы, невозможно. Саша с головой хочет окунуться в материнство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика». Игорь Матвиенко вскоре представит новую солистку.