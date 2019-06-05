Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»

Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в марте стала мамой и теперь официально объявила об уходе из проекта. 35-летняя певица на своей странице в Instagram призналась подписчикам, что ей немного страшно покидать коллектив, в котором она отработала 16 лет.

Instagram @sasha_savelieva

«Меня ждут перемены, которые привнесут новое и в жизнь, и в творчество. Да, немного страшно переворачивать страницу, но должна признаться, мне жутко интересно, что меня ждет впереди. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне», — написала Саша Савельева.

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Известно, что продюсер группы «Фабрика», композитор Игорь Матвиенко уже объявил всероссийский кастинг на место вокалистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева вышла в свет после родов. Близкая подруга пригласила певицу выступить у нее на дне рождения.