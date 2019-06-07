«Завязывай с кротами»: Адвокат Петросяна показал фото с репетиции похорон Алибасова

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин разместил на первый взгляд циничный пост в Instagram, рассказав, что отравившийся три дня назад музыкальный продюсер Бари Алибасов еще семь лет назад отрепетировал свои похороны и составил завещание.
По словам Жорина, артист продемонстрировал чувство юмора и в документе указал, чтобы наследники должным образом заботились о его коте.
Ранее 5-tv.ru передавал, что Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского, где врачи борются за его жизнь.