«Завязывай с кротами»: Адвокат Петросяна показал фото с репетиции похорон Алибасова

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин разместил на первый взгляд циничный пост в Instagram, рассказав, что отравившийся три дня назад музыкальный продюсер Бари Алибасов еще семь лет назад отрепетировал свои похороны и составил завещание.

По словам Жорина, артист продемонстрировал чувство юмора и в документе указал, чтобы наследники должным образом заботились о его коте.

«Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров, Бари. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно», — подписал Жорин архивное фото, на котором на диване сидят сам Алибасов, а также некто, очень похожий на Лидию Федосееву-Шукшину.

Instagram @advokatzhorin

Ранее 5-tv.ru передавал, что Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского, где врачи борются за его жизнь.