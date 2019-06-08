Посетитель музея Vermilion Heritage Museum случайно открыл сейф, который оставался запертым более 40 лет. Вскрыть металлический ящик для хранения ценностей не удавалось никому. Администрация музея за эти годы предпринимала всевозможные способы, но безуспешно. В конечном итоге, попытка открыть его стала своеобразным аттракционом — это предлагалось сделать любому посетителю, сообщает CNN.

Житель провинции Альберта Стивен Милс открыл сейф с первой попытки. По его словам, он как будто услышал внутренний голос, говоривший ему «20 — 40 — 60». Мужчина набрал на кодовом замке именно эту комбинацию цифр, и сейф открылся. Радости его детей не было предела.

Примечательно, что музей в этот день не работал, и Милса с семьей пропустил внутрь волонтер, который согласился провести посетителям короткую экскурсию, и рассказал про неуступчивый сейф.

Сейф ранее принадлежал одному из отелей и после его закрытия был передан музею.

Что именно было внутри никто не знал. Оказалось, что в нем хранились бумаги, старые чеки, блокнот и квитанция из отеля. Документы датировались 1977–1978 годами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Исаакиевском соборе Петербурга удалось вскрыть сейф с документами довоенного времени.