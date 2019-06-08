«А мама говорит, бред»: Галкин показал «побудочную веселуху» в 9 утра

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На видео юморист веселит Лизу и Гарри за завтраком, вызывая гомерический хохот детей. Пугачева недовольна.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин развеселил поклонников, опубликовав субботним утром в Instagram очередное трогательное семейное видео.

«9:00. Побудочная веселуха! Встаем! Погодка — люкс!» - подписал ролик юморист.

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На записи отец семейства наутро после церемонии вручения премии МУЗ-ТВ смешит детей за завтраком, пугая их «голосом Бабы-Яги». В ответ Лиза и Гарри хохочут во все горло, а Алла Борисовна за кадром ворчит, что это бред.

«И я хочу такого папу!» — написала, посмотрев видео, Лолита Милявская.

«Так вот ты, какое доброе утро!»

«Максим, вы достойный номинант на премию — лучший папа!»

«Да уж, повезло деткам с папкой!» — соглашаются с Лолитой комментаторы.

«Макс, не смеши детей с полным ртом!»

«А во сколько вы домой вернулись, если уже с детьми играете? Или не выспались, а надо?» — беспокоятся некоторые.

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При этом поклонники звездного семейства отметили, что Лиза потеряла передние зубки, а у Гарри новая мальчишеская стрижка. И оба очень повзрослели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство еще одного замка — на этот раз на Кипре.

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