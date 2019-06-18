Телеведущая Лера Кудрявцева получила неожиданный и оригинальный подарок для своей 9-месячной дочери Марии. Личный стилист знаменитости Макс Гор где-то отыскал куклу, которая является ее точной копией. Теперь, в отсутствие мамы, малышку будет радовать ее новая игрушка.

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Лера Кудрявцева выложила в сеть ролик, на кадрах которого показала сюрприз для ребенка.

«Это я маленькую маму принес, чтобы малютка твоя играла», — сказал Макс Гор, отдавая подарок.

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Стоит отметить, что стилист категорически отказался рассказывать Лере Кудрявцевой, где приобрел куклу, олицетворяющую телеведущую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева сходила за покупками.