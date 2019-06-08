Известный российский актер Алексей Панин ответил на шутки участника Comedy Club Гарика Харламова. Накануне юморист опубликовал на своей странице в Instagram серию мемов, в которых высмеял последнее эротичное видео с участием Панина и его любовь к сексуальным удовольствиям.

«Закрой свой рот!»: Панин пригрозил Харламову в ответ на его дерзкие шутки 1/7 Instagram @garikkharlamov 2/7 Instagram @garikkharlamov 3/7 Instagram @garikkharlamov 4/7 Instagram @garikkharlamov 5/7 Instagram @garikkharlamov 6/7 Instagram @garikkharlamov 7/7 Instagram @garikkharlamov

Вероятно, насмешки со стороны Харламова сильно задели кинозвезду, и он решил ответить своему оппоненту. В Instagram Панин опубликовал видео, в котором пригрозил шоумену. Он отметил, что имеет рычаги давления на юмориста и в любой момент может доставить ему столько хлопот, что «мало не покажется».

«Не буди лихо, пока оно тихо», — обратился к своему оппоненту артист.

Актер призвал комика прекратить шутить в его адрес, отметив, что в противном случае его ждет «тот же расклад, что с Максимом Галкиным». Когда ведущий пошутил над Паниным, тот обрушился на него с резкой критикой и пообещал избить, если шоумен «не угомонится».

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В заключение своей речи актер подчеркнул, что считает себя успешной личностью, поскольку успел поработать со многими заслуженными артистами. Харламов, по его мнению, «бездарный КВНщик», поэтому заранее обречен на проигрыш в любой перепалке.

«Закрой свой рот и угомонись», — заключил Панин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фотосессия Панина в женских колготках не понравилась фанатам.