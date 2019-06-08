«Закрой свой рот!»: Панин пригрозил Харламову в ответ на его дерзкие шутки

, 18:06 Видео 646

Актер опубликовал на своей странице Instagram видео, в котором обрушился с критикой на юмориста.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alexey_panin_official

Тема:
Алексей Панин 47

Известный российский актер Алексей Панин ответил на шутки участника Comedy Club Гарика Харламова. Накануне юморист опубликовал на своей странице в Instagram серию мемов, в которых высмеял последнее эротичное видео с участием Панина и его любовь к сексуальным удовольствиям.

«Закрой свой рот!»: Панин пригрозил Харламову в ответ на его дерзкие шутки

1/7

Instagram @garikkharlamov

2/7

Instagram @garikkharlamov

3/7

Instagram @garikkharlamov

4/7

Instagram @garikkharlamov

5/7

Instagram @garikkharlamov

6/7

Instagram @garikkharlamov

7/7

Instagram @garikkharlamov

Вероятно, насмешки со стороны Харламова сильно задели кинозвезду, и он решил ответить своему оппоненту. В Instagram Панин опубликовал видео, в котором пригрозил шоумену. Он отметил, что имеет рычаги давления на юмориста и в любой момент может доставить ему столько хлопот, что «мало не покажется».

«Не буди лихо, пока оно тихо», — обратился к своему оппоненту артист.

Актер призвал комика прекратить шутить в его адрес, отметив, что в противном случае его ждет «тот же расклад, что с Максимом Галкиным». Когда ведущий пошутил над Паниным, тот обрушился на него с резкой критикой и пообещал избить, если шоумен «не угомонится».

«Девчоночка, темные ночи»: Михаил Прохоров зажег на своей вечеринке в «трениках»

В заключение своей речи актер подчеркнул, что считает себя успешной личностью, поскольку успел поработать со многими заслуженными артистами. Харламов, по его мнению, «бездарный КВНщик», поэтому заранее обречен на проигрыш в любой перепалке.

«Закрой свой рот и угомонись», — заключил Панин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фотосессия Панина в женских колготках не понравилась фанатам.

Тема:
Алексей Панин 47
24 мая
«Совсем скатился» — фотосессия Панина в женских колготках не понравилась фанатам
30 апр
Алексей Панин — битва за дочь
17 апр
«Фото удалят»: Панин показал подписчикам абсолютно голую подружку
14 апр
Дочь Алексея Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью
12 апр
«Свободу сосочкам»: Панина высмеяли за цензуру своего обнаженного фото
10 апр
Панин назвал Россию страной «ублюдков и упырей» из-за интереса журналистов к истории с собакой
5 апр
Панин опять оскандалился: родная дочь подает актеру рюмку с коньяком
2 апр
Джигурда прокомментировал слова Панина об «обществе злобных уродцев»
2 апр
«Человек-собака!» — Милонов о раскритиковавшем российское общество Панине
2 апр
Голый Панин с накрашенным губами пожаловался на «скудоумцев» — фото (18+)

Читайте также

° Днём °
Ночью °
65.04
-0.19 73.26
-0.01
Гороскоп на 8 июня: Стрельцы, жизнь перевернется с ног на голову!

Последние новости

18:28
Журналистов «Известий» и «Первого канала» не пустили в Литве на форум «Свободной России»
18:06
«Закрой свой рот!»: Панин пригрозил Харламову в ответ на его дерзкие шутки
17:48
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта Сергея Чуева
17:35
Эксклюзивное видео: Легкомоторный самолет потерпел крушение под Москвой
17:29
«Хорошим был, ни с кем не спорил»: Соседи об убитом мастере спорта Сергее Чуеве
17:12
Стали известны подробности фильма о певице Юлии Началовой
16:59
Правозащитник опроверг наличие серьезных травм у задержанного с наркотиками журналиста Meduza
16:46
Фото: Располневшая после родов Меган Маркл впервые появилась на публике
16:36
Необразованный или безграмотный? Трамп назвал Луну частью Марса
16:21
Фото: Племянница принцессы Дианы обручилась с пожилым миллионером
16:03
Видео: Фанаты нашли доказательство беременности Яны Рудковской
15:49
Максим Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают создание совместной валюты
15:37
Задержанный с наркотиками журналист Меduzа Иван Голунов госпитализирован
15:23
«Еще одна Бузова запела»: Бывшая девушка Егора Крида записала свой трек — видео
15:10
Фото: Зеленский тайно вывез журналистов в лес и накормил шаурмой
14:52
«Девчоночка, темные ночи»: Михаил Прохоров зажег на своей вечеринке в «трениках»
14:39
Видео с места убийства мастера спорта по борьбе в Москве
14:26
Фото: Дочь Игоря Крутого продемонстрировала бюст в вызывающем декольте
13:49
«Мы его откачивали»: Очевидец об убийстве мастера спорта по борьбе в Москве
13:34
«А мама говорит, бред»: Галкин показал «побудочную веселуху» в 9 утра

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил бронзовую статуэтку в одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury»

6 июня в Москве прошла церемония награждения финалистов крупнейшего фестиваля креатива и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury».

5-tv.ru

Пресса о компании

Светская хроника: отравление Алибасова и развод Ирины Шейк

Уже в пятницу нам обещают рассказать все подробности о главных светских новостях недели.

5-tv.ru

Реклама