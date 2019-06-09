Средневековье в кармане: Почему сторонятся ВИЧ-инфицированных людей?

Серьезный скандал разгорелся в Нижегородской области. В местном лагере отказались принимать подростков с ВИЧ-положительным статусом. Оказывается этот диагноз до смерти напугал персонал и руководство учреждения. Возникает вопрос — когда это кончится? Когда люди поймут, что ничего опасного в людях с ВИЧ нет? 21-й век на дворе.

Мы изучили болезнь вдоль и поперек. Узнали все способы передачи вируса. Но нет, на ВИЧ-инфицированных смотрят как на чумных. С ними боятся здороваться, разговаривать и садиться за один стол. И кажется, что нет конца этой дремучей серости. Очень не хочется в это верить. Алексей Полторанин о мракобесии вокруг нас.

Для Алены и ее детей поездка на туристическую базу была по-настоящему долгожданной. Полгода назад семья переехала в Нижегородскую область и очень хотела найти новых друзей. Но перед самой поездкой сотрудники турбазы вдруг сообщили, что не примут людей с ВИЧ-положительным статусом.

«Обидно, то есть я живу с диагнозом с 2004 года и за последнее такое самое яркое впечатление, когда меня вот так вот дискриминировали», — рассказывает она.

Поездка закончилась, не начавшись для 50-ти человек. Это дети и взрослые с диагнозом ВИЧ. Места на турбазе были забронированы еще в мае нижегородским благотворительным фондом.

«2 июня мне позвонили в 12 часов дня и сказали о том, что вы знаете не могли бы вы приехать забрать авансовую часть потому что наш коллектив не готов принимать и обслуживать людей, живущих с ВИЧ», — рассказывает Ольга Мелешина, директор благотворительного фонда «СТЭП».

На территории туристической базы расположены футбольное поле, теннисный корт, конюшня, канатная дорога. Программа отдыха детей был рассчитана на несколько дней. Разместиться они должны были в гостинице.

Бунт подняли работники: горничные, повара и официанты, когда узнали о диагнозе будущих постояльцев. Они обратились к работодателю, а тот дал команду связаться с директором фонда.

«Никто не отказывал», — заявляет главный инженер туристической базы Игорь Макаров.

«Почему? Так говорит директор»;

«Это ее право, как говорить. Ей никто не отказывал. Изначально просто была непонятная ситуация. Ее просили приехать все разъяснить. Она отказалась вот и все», — не соглашается Макаров.

Оказалось, что смутное представление о том, как передается заболевание имеют даже руководители базы! Вот что рассказала нам в интервью управляющая.

«Специальные должны быть регламенты. Специальная должна быть обработка. Заключаться должен договор», — говорит Нина Шаркова.

Пробелы в образовании пришлось восполнять специалистам Роспотребнадзора. Они прочитали коллективу целую лекцию на тему ВИЧ инфекции. Но некоторые сотрудники то ли проигнорировали эту встречу, то ли не усвоили полученные знания.

«А что вы знаете о ВИЧ?»

«Ничего»

«Ничего?»

«Ну я читала»

«Про ВИЧ что-то сможете сказать? Как он передается? У вас же есть какие-то знания?» — этот вопрос служащей турбазы остался без внятного ответа.

Бывший санитарный врач Геннадий Онищенко в 80-х работал в главном управлении карантинных инфекций министерства здравоохранения. И хорошо помнит, как ВИЧ-истерия накрыла страну. Тогда вирус еще не был изучен, и методов его нейтрализации не было. Неизвестность рождала слухи. Их каждый домысливал как хотел и выдавал за правду. Выпускались плакаты с кричащими надписями, а с экранов телевизоров и со страниц бульварных газет то и дело рассказывали о необходимости изолировать инфицированных.

«Была же у нас болезнь проказа, этих людей выселяли на отдельные острова. В данном случае было такое предложение давайте мы построим лагеря пусть живут с остальным обществом не общаются», — вспоминает Геннадий Онищенко.

И вот результат — выросло целое поколение людей, которые боятся даже одним воздухом дышать с ВИЧ-инфицированными. Георгий Астахов из Перми полностью прекратил общение со своим знакомым, когда тот признался в своем статусе.

«Я ходил по больницам, смотрел все анализы, начал этим заморачиваться, сдавал анализы и все 6 месяцев инкубационный период я переживал этот момент», — рассказывает он.

Георгий до сих пор убежден, что всех носителей вируса надо изолировать от остальных людей так как болезнь, по его словам, не до конца изучена.

«Санатории, профилактории, садики, лагеря. Нужно все это оградить, чтобы у них была своя зона», — уверен Астахов.

В своих убеждениях Георгий не одинок. С ними согласны миллионы россиян. Светлана Изамбаева — одна из первых женщин в России, которая заявила о своем ВИЧ статусе, встречается с дискриминацией постоянно: в кафе, в гостиницах и санаториях. Два года назад она собралась с детьми в одну из лечебниц Калуги. Семью разместили в отдельной комнате подальше от остальных проживающих, а грязную посуду в столовой попросили складировать отдельно.

«Вы свою посуду не кладите вместе с вами. Нам положено вашу посуду замачивать отдельно. И это было так громко на всю столовую сказано, а с какой стати надо замачивать нашу посуду отдельно?» — вспоминает с обидой Светлана.

После профилактических бесед на тему ВИЧ инфекции персонал гостиниц, кафе и санаториев все же понимает, что контактировать с носителем вируса не опасно. Эти люди если принимают необходимые препараты, то живут обычной жизнью. А государство стремится помочь каждому такому человеку.

«Мы знаем, что детей разрешено брать в приемные семьи, с ВИЧ-инфекцией. И эти документы сегодня есть. Они обсуждаются, и они могут быть. И вот такое поведение оно демонстрирует неграмотность норм и правил», — рассказывает уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Неграмотных сотрудников Нижегородской турбазы сейчас допрашивают следователи. Уголовное дело возбуждено по экзотической статье о нарушении прав и свобод человека. По данным Судебного департамента при Верховном суде, за последние девять лет по ней не было вынесено ни одного приговора. Возможно, руководители турбазы из Нижнего Новгорода станут первыми за столь долгое время. Степень вины и строгость наказания определит суд — по закону им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Тем временем директор благотворительного фонда праздник для детей и их родителей все же устроила. Отдохнут они на другой туристической базе, руководство которого отнеслось к ним с полным пониманием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские ученые разработали уникальную методику лечения ВИЧ.