«Жужжалка» разошлась не на шутку: три загадочных послания за день — что-то назревает?

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 21 0

Между первым и последним сигналами прошло менее трех часов.

Радио Судного дня передало три сообщения 9 ноября

Фото: 5-tv.ru

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«Радио Судного дня» трижды вышло на связь за сутки

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала сразу три загадочных сообщения 9 ноября. В эфире прозвучали слова «зевосторг», «злословье» и «квасостол». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Первое сообщение было зафиксировано в 11:02 по московскому времени. Оно содержало следующую комбинацию:

«НЖТИ 44702 ЗЕВОСТОРГ 2751 2830».

Уже через 40 минут, в 11:42, радиолюбители услышали второе послание:

«НЖТИ 05030 ЗЛОСЛОВЬЕ 6979 9692».

Третий сигнал прозвучал в 13:52. На этот раз станция передала:

«НЖТИ 56111 КВАСОСТОЛ 8971 0680».

Значение необычных слов и числовых последовательностей неизвестно. УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 килогерц с 1970-х годов. Большую часть времени в эфире звучит монотонный гудящий сигнал, благодаря которому радиостанция получила прозвище «Жужжалка».

Иногда привычный звук прерывается голосовыми сообщениями, содержащими отдельные слова, позывные и числовые комбинации. Точное назначение станции официально не раскрывается. Существует версия, что она используется для передачи зашифрованных сообщений военным структурам, однако достоверного подтверждения этому нет.

Подобные передачи фиксировались и ранее. Так, 5 ноября станция несколько раз прерывала обычное вещание. В первой половине дня прозвучали слова «подпухлый» и «миля», а вечером — «бронтозавр» и «ваттофайл».

В октябре УВБ-76 также демонстрировала активность. 26 октября радиолюбители зафиксировали несколько сообщений, в том числе со словами «боевосбой» и «аропод». Необычные передачи привлекают внимание слушателей, хотя их содержание остается нерасшифрованным.

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