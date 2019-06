После Лондона Трамп поехал в Нормандию — там праздник в связи с 75-й годовщиной высадки союзников во время Второй мировой войны. Весь европейский политический бомонд собрался. Все приехали. А вот Владимира Зеленского не позвали. А ему так хотелось. Он же был рядом в Брюсселе, только руку протяни.

Новый украинский президент в Евросоюзе ищет любви и обожания, как и любой шоумен. Главное, чтобы деньги дали. И ведь дали же. Кажется, все повторяется. Как говорят в таких случаях: «Король — умер. Да здравствует, король!» Виталий Чащухин о том, как Украина остается послушной. Даже с новым президентом.

Никогда Америка с Украиной не были так близко друг к другу и одновременно столь далеки. Так уж эти звезды сошлись. Трамп уже был по эту сторону Ла-Манша и высаживался в Нормандии. Зеленский — вовсю гастролировал по Брюсселю. Два ведущих шоумена международной политики могли бы впервые спеться в дуэте. Трамп начинает. Зеленский — подхватывает. Тем более, что поклонники у них, как выяснилось, одни и те же.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг наверное самый большой фанат Трампа», — заявляет Трамп, говоря о себе в третьем лице.

Но в итоге у «народного президента Украины» — сольная программа. Трамп ему даже на расстоянии вытянутой руки так и не подыграл, и вообще пока решил не хороводиться в отличие от все того же Столтенберга.

Не концертный холл, конечно, хотя с виду напоминает, но именно штаб-квартира НАТО была превращена Владимиром Зеленским в международную арену для его первых громких и совсем нешуточных заявлений. И все-таки курс на вступление в НАТО, и все-таки совместные учения, уже в июле — в Черном море.

«Можно начинать?» — спрашивает Зеленский.

«Пожалуйста»

«По-английски или на украинском?»

«Да как хотите»

Хотя с другой стороны — это выступление Зеленского стало настоящим «парадом пародий» от первого украинского президента-комика. Лучше всего ему далась пародия на английский язык.

«We hope to renew our regular dialogue within the framework of the NATO-Ukraine comission», — с ярко выраженным акцентом заявляет Зеленский. В переводе это значит, что Зеленский надеется на обновление диалога в рамках комиссии НАТО-Украина.

И само собой — как всегда мастерски — исполненная миниатюра на Порошенко, как в былые времена. Теперь он взял и почти полностью скопировал заявление своего предшественника в адрес России. Некоторые предложения — слово в слово. Для сравнения: вот так пишут спичрайтеры новой президентской администрации:

«Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России».

А вот запись, оставленная когда-то Петром Порошенко:

«Это — мощный удар по российскому авторитаризму, это — путь к демократическим переменам в России».

Оба остры на язык, но кто-то у кого-то списал.

Первая зарубежная поездка и такие отчаянные попытки Зеленского больше не выглядеть на публике смешным. В жизни президента Зеленского теперь все по-серьезному. Полицейское сопровождение, кортеж с национальным флагом, поодаль его сопровождает журналистский пул.

Еще бы его первые политические шаги не вызывали улыбок. Одно только рукопожатие со Столтенбергом — классика политического юмора — что это, если не настоящая встряска для новобранца. Да и Совет Украина — НАТО подарил повод для многочисленных насмешек: «народного президента» оставили без папочки. Служба протокола чуть не услужила Зеленскому своим первым проколом.

По-настоящему выдохнуть и расслабиться можно было разве что в компании главного европейского шутника — Жана-Клода Юнкера. Тут тебе и анекдот на ходу расскажут, и за плечи потеребят, и самому отшутиться дадут.

«Вы рады его видеть? Вы не скучаете по Порошенко?», — спрашивают у Юнкера.

«Что? У меня новый друг?», — переспрашивает он.

«Я новый. А как известно — новый друг лучше старого», — отвечает за Юнкера Зеленский.

А потом, как выяснилось из брутального интервью Зеленского, записанном в спортзале гостинице, они с Юнкером еще долго играли в нечто наподобие «рассмеши комика», вероятно, перепутав европейский квартал Брюсселя с каким-то другим «кварталом».

«Обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная встреча у нас была. Я не знаю можно ли так говорить или это не дипломатично. Ну такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик», — пересказывает содержание беседы Зеленский.

Но даже этой завязавшейся дружбе не стоит придавать сколь-нибудь серьезного значения. Смешно сказать: почти все, с кем встречался Зеленский в Брюсселе: и Юнкер, и председатель Евросовета Дональд Туск, — вскоре покинут свои посты.

«Ознакомительный визит. Его, наверное не без основания, некоторые ваши коллеги назвали смотринами», — так охарактеризовал вояж Зеленского постоянный представитель Российской Федерации в Европейском союзе Владимир Чижов.

Вот и украинскому «жовто-блокитному» на почетных флагштоках Брюсселя пришлось делить место с Румынией и Северной Македонией. Ничего сенсационного в первой зарубежной поездке Зеленского для Бельгии нет.

Был бы этот визит сколь-нибудь важен, то и знаменитого писающего мальчика в центре города переодели бы в национальный костюм страны, которую принимают. Давняя брюссельская традиция.

Для самого же Зеленского важно было доказать, что сам он уж точно не из таких «брюссельских мальчиков», в смысле — ничего не боится. И даже России бросает вызов.

«Есть места где танцуют и поют, а есть места, где говорят о вступлении в НАТО. Есть такие места. При понимании того, что без этой внешней западной поддержки страны и Европейского союза, и НАТО удержать власть будет намного сложнее», — комментирует политолог Руслан Бортник.

Будучи еще «кандидатом Зе» он завтракал круассанами в Париже, в Брюсселе для президента Зеленского специально напекли бельгийских вафель.

Украина-то может быть и «живэ», да что-то не очень хорошо «живэ». В своих шоу над международной финансовой помощью Зеленский раньше тоже всегда насмехался. А теперь — шутки в сторону. После встречи с еврокомиссаром Домбровским, отвечающим за макрофинансирование Украины, с гордостью анонсировал новый транш в 500 миллионов евро.

Впечатленная его брюссельскими гастролями Америка, в лице трамповского зятя и советника Джареда Кушнера, а также министра энергетики Рика Перри, все-таки наградила аудиенцией — как всегда за кулисами, позвав отужинать в брюссельском посольстве США. И вот это уже может сыграть с самим Зеленским злую шутку: получается он теперь тоже — «прикормленный Западом»?

