Зеленский оценил восстановление Украины в 700 миллиардов долларов

Украине нужно 700 миллиардов долларов, чтобы восстановиться после конфликта. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

«Будем верить и надеяться на порядочность партнеров — то, что они говорят, что они это реализуют, а не просто говорят. Я думаю, так оно и будет», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский придумал новый способ получать оружие от США.