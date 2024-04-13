Зеленский оценил восстановление Украины в 700 миллиардов долларов

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

И это только приблизительное число.

Зеленский оценил восстановление Украины в 700 миллиардов долларов

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Украине нужно 700 миллиардов долларов, чтобы восстановиться после конфликта. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

«Будем верить и надеяться на порядочность партнеров — то, что они говорят, что они это реализуют, а не просто говорят. Я думаю, так оно и будет», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский придумал новый способ получать оружие от США.

Тема:
Спецоперация
13 апр
Власти Украины призвали жителей готовиться к тотальному блэкауту
13 апр
Посольство Китая опровергло обвинения в поставках оружия в Россию
13 апр
Актер театра «Аспект» Никита Локтаев погиб в зоне СВО
13 апр
Пострадавший в Москве экс-сотрудник СБУ обвинил Украину в подрыве автомобиля
12 апр
Мирные жители погибли после удара ВСУ по Токмаку
12 апр
В Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров
12 апр
Отправлены в нокдаун: что известно об ударах по энергообъектам на Украине
12 апр
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
12 апр
«Нелинейный танец»: в Швейцарии заговорили об участии России в саммите по Украине
12 апр
В Донецке пропал американский военкор и доброволец Рассел Бентли
+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:29
Власти Украины призвали жителей готовиться к тотальному блэкауту
4:16
Бывшая жена растоптала «бомжующего» в США Профессора Лебединского
4:01
«Это космос»: Пригожин пришел в восторг от кубиков 72-летнего Газманова
3:47
Зеленский оценил восстановление Украины в 700 миллиардов долларов
3:33
В Московском зоопарке назвали панду Катюшу самой счастливой девочкой на свете
3:19
Посольство Китая опровергло обвинения в поставках оружия в Россию

Сейчас читают

В Московском зоопарке назвали панду Катюшу самой счастливой девочкой на свете
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок