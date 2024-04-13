Зеленский оценил восстановление Украины в 700 миллиардов долларов
И это только приблизительное число.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
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Украине нужно 700 миллиардов долларов, чтобы восстановиться после конфликта. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
«Будем верить и надеяться на порядочность партнеров — то, что они говорят, что они это реализуют, а не просто говорят. Я думаю, так оно и будет», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский придумал новый способ получать оружие от США.
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