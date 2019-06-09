Пресс-секретарь Зеленского признала убийства мирных жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила убийства мирных жителей Донбасса военнослужащими украинской армии, пишет «Экономика сегодня».

По ее словам, обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской областей происходят после «провокаций», когда по киевским военным отрывают огонь.

«Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — заявила Мендель в эфире украинского телеканала «1+1».

Так пресс-атташе украинского лидера прокомментировала заявление нового представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы, который предложил документально закрепить запрет на «стрельбу в ответ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о призыве Зеленского «отвечать жестко» на обстрелы украинских военных в Донбассе, хотя в инаугурационной речи заявлял, что прекращение огня на юго-востоке Украины является его первоочередной задачей.