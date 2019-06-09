Машина с тонной опасных химикатов опрокинулась в реку на Украине

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области Украины в воскресенье, 9 июня, произошло ДТП, в результате которого перевозивший тонну краденного инсектицида автомобиль упал в реку Рось.

По данным полиции, опасное вещество было похищено из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. Из-за аварии машина загорелась, произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, и они попали в воду.

В попытке предотвратить экологическую катастрофу соответствующие службы пытаются локализовать зону загрязнения, но проблема заключается в том, что Рось протекает по нескольким областям, в том числе Киевской.

Жителей 76 населенных пунктов, через которые проходит река или ее притоки, уже оповестили о необходимости воздержаться от ловли рыбы, купания и выпаса скота. Однако из Винницкой области уже поступили сообщения о том, что люди видели в воде мертвую рыбу.

Для оценки масштабов произошедшего созвана специальная комиссия. По некоторым данным, есть угроза, что через 10 — 12 часов химикаты достигнут Киевской области, а именно Белой Церкви. В связи с этим в этом городе, а также в Умани Черкасской области, в которых в общей сложности проживают около 300 тысяч человек, вечером в воскресенье отключат от водоснабжения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении правил охраны вод».

По данным украинского портала kiev.informator.ua, речь идет об инсектициде «Нурал B», предназначенном для уничтожения вредных насекомых.

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