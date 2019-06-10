«Озабоченный что ли?»: фото Подольской с подтанцовкой возмутило фанатов певицы

Наталья Подольская поделилась с поклонниками снимками со своего выступления в Москве. Фотографии появились на странице певицы в Instagram.

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В кадре Наталья позирует в сценическом костюме, который многие поклонники назвали «космическим». На Подольской нежно-голубой комбинезон с отливом, сообщает Teleprogramma.pro. Штанины наряда с середины бедра становятся серебристыми, такого же цвета пояс и перемычки на бедрах дополняют образ. На одном из фото певица позирует одна, на другом снимке звезда стоит в окружении своей подтанцовки. На позу одного из танцоров и обратили внимание фанаты — молодой человек придерживает рукой промежность.

Instagram @nataliapodolskaya

«Отпустите танцора в уборную!»

«Ну сосед справа это что-то! Кошмар!»

«Справа какой-то озабоченный, что ли?»

«Как-то танцор неприлично стоит сзади и просится куда-то.»

«Причиндалы боится потерять что ли? Тьфу!» — возмутились подписчики Подольской.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталью Подольскую в желтом платье раскритиковали в сети.