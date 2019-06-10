«Юля, жги!»: Барановская исполнила танец на фоне прибоя

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео, где она танцует на фоне прибоя под песню группы #2Маши. На ней — белое платье и джинсовка, защищающая от ветра. Как предположили подписчики, Юля находится сейчас на отдыхе в Греции.

«Все — выспалась, теперь танцевать», — подписала пост Юлия.

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Поклонникам Барановской явно приглянулся энергичный танец звезды. Они пожелали ей хорошего отдыха и оставили множество восторженных комментариев:

«Красивая и озорная, заводная и обаятельная девушка, приятного отдыха!»

«Зажги по полной, Юляш!»

«Танцуй, пока молодая, девочка моя! Танцуй, Юляша, танцуй за нас!»

«Давай вместе!», — поддержали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барановская в новом образе опубликовала фото из постели.