Российские звезды, как и их поклонники, часто верят в разные приметы. К примеру, Татьяна Буланова выходит на сцену только с левой ноги, пишет сайт Teleprogramma.pro. В этом случае удачное выступление гарантировано. Если выйдешь с правой — то осветительный прибор взорвется или минусовка оборвется, а то и что-то посерьезнее случится.

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Алла Пугачева не выступает без золотого крестика. Она получила его в наследство от бабушки. Говорят, что однажды Примадонна забыла талисман дома и не выходила на сцену до тех пор, пока ей не привезли украшение.

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Кристина Орабакайте верит, что если на улице стоит плохая погода, то выступление пройдет удачно. По словам Валерия Леонтьева, сборы концертов будут плохими, если он станет раскладывать афиши своих концертов на кровати. Певец поделился, что эта примета работает безотказно.

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