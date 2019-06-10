Видео: Дарья Мороз шокировала поклонников полупрозрачным мини на кинофестивале

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На красной дорожке культурного форума «Кинотавр» публику поразил роковой образ 35-летней актрисы. Звезда предстала в откровенном платье.

Фото, видео: Instagram @d_moroz

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Дарья Мороз поразила окружающих откровенным и дерзким нарядом. Дочь покойной актрисы Марины Левтовой пришла на кинофестиваль с отцом — режиссером Юрием Морозом. Яркое дефиле по красной дорожке и стройные ноги главной героини сериала «Содержанки» запомнились многим. Зрители смогли по достоинству оценить стройную фигуру звезды, пишет сайт KP.RU.

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Дарья Мороз с 2010-го состояла в браке с Константином Богомоловым. Вместе они воспитывали дочь Анну, но девятилетний брак оказался неудачным: супруги развелись. Дарья и Константин поддерживают связь и находятся в хороших отношениях. Экс-супруги продолжают участие в создании совместных творческих проектов.

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