Видео: Дарья Мороз шокировала поклонников полупрозрачным мини на кинофестивале

Дарья Мороз поразила окружающих откровенным и дерзким нарядом. Дочь покойной актрисы Марины Левтовой пришла на кинофестиваль с отцом — режиссером Юрием Морозом. Яркое дефиле по красной дорожке и стройные ноги главной героини сериала «Содержанки» запомнились многим. Зрители смогли по достоинству оценить стройную фигуру звезды, пишет сайт KP.RU.

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Дарья Мороз с 2010-го состояла в браке с Константином Богомоловым. Вместе они воспитывали дочь Анну, но девятилетний брак оказался неудачным: супруги развелись. Дарья и Константин поддерживают связь и находятся в хороших отношениях. Экс-супруги продолжают участие в создании совместных творческих проектов.

Ранее Дарья Мороз прокомментировала новый роман бывшего мужа с Ксенией Собчак.