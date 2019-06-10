И спортсмен, и модель: сын Рудковской и Плющенко предстал в ярком образе

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко на странице в Instagram запечатлен в летнем, солнечном образе. Он стоит в полосатой рубашке и красных штанах на траве. Подписчикам предложили выбрать лучший лук для Саши, и они посчитали, что этот самый подходящий.
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Действительно, мальчик буквально светится в этом наряде, на лице — улыбка, хотя обычно Александр выглядит серьезным. Подписчики оставили множество комплиментов Саше:
«Красавчик! Отличное солнечное фото! Приятно смотреть в дождливый пасмурный день»;
«Прикольно, когда ребенок одет по-взрослому стильно и элегантно»;
«Саша выглядит радостно и солнечно, именно по-летнему. Эта улыбка ему очень идет. И ему очень идет именно первый образ», — написали фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео с сыном, которым поделился Плющенко.