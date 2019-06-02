Плющенко поделился трогательным видео с сыном

Известный российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал трогательное видео шестилетней давности с маленьким сыном Александром. Так спортсмен поздравил подписчиков с Днем защиты детей, который отмечают 1 июня.

«Спортивные сборы перед Сочинской Олимпиадой в Италии 6 лет назад», — подписал публикацию автор.

На кадрах фигурист играет с малышом, который на тот момент мог самостоятельно сидеть. К слову, на олимпиаде в Сочи Плющенко завоевал свое последнее олимпийское «золото».

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Сейчас у Александра Евгеньевича свой аккаунт в Instagram, в котором мальчик рассказывает о своих успехах на льду.

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