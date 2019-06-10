Компания «Аэрофлот» взяла новую высоту — российский авиаперевозчик второй год подряд одерживает победу в трех самых престижных номинациях премии World Travel Awards. Ее еще называют туристическим «Оскаром».

Победителей определяют сотни тысяч профессионалов и миллионы туристов. И в этом году они вновь назвали «Аэрофлот» лидирующим авиабрендом Европы и «Авиакомпанией с лучшим бизнес-классом». Обе награды подтверждают высокую репутацию компании на рынке мировых авиаперевозок, сервиса и комфорта.

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Еще один трофей — победа в номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию». Это направление считается высококонкурентным — таким образом россияне закрепили лидерские позиции на маршруте между Старым Светом и Азией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петербург третий раз подряд получил «туристический Оскар».