Высокая явка и явный лидер: итоги выборов президента Казахстана

В Казахстане состоялись президентские выборы. По предварительным данным, побеждает действующий глава государства — Касым-Жомарт Токаев. Именно его назвал своим приемником Нурсултан Назарбаев.

Фото: улетевшую на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

На участки пришли более 77% из тех, что имели право голоса. А значит результат Токаева — символ того, что страна не готова кардинально менять путь своего развития.

Фото: улетевшую на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

За исторической для Казахстана выборной кампанией наблюдал Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выборы главы государства прошли без серьезных нарушений.