Фото: улетевшую на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

Аурику Алехину утопили в обвинениях под фотографией с отдыха. Муж — Станислав Бондаренко — поделился с подписчиками снимком в обнимку с женой. Однако поклонники актера не были рады спутнице. Они посчитали, что молодая мать вновь отправилась развлекаться, бросив новорожденную Микаэлу и трехлетнюю Алексию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Bondarenko (@st_bond) 8 Июн 2019 в 7:34 PDT

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На следующий день после скандальной публикации супруга Станислава Бондаренко выложила фото со старшей дочерью:

«Так скучаю по моим девочкам. Но уже совсем скоро мы увидимся».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аурика (@anksunamunk) 10 Июн 2019 в 12:38 PDT

Это еще больше разозлило подписчиков:

«Дело личное, но я просто не понимаю таких мамок. ️Я в годик своих оставляла на один день. Для меня это было что-то, а здесь несколько месяцев».

«Многие просто стебутся над Бондаренко, зная карьеру его сожительницы».

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Тем не менее некоторые фанаты встали на сторону Алехиной. Они заявили, что такая ухоженная девушка достойна Станислава:

«Слова не нужны. Очень красивая пара! Любви и нежности вам».

«Красивая пара, отдыхают, почему если поехали отдыхать, то сразу бросили детей? Что за бред?!»

Поклонники узнали о рождении Микаэлы в 2019 году через блог девушки. Станислав также поделился портретом счастливого отца: на фото из роддома актер прижимает новорожденную.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Bondarenko (@st_bond) 26 Мар 2019 в 2:47 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Станислав Бондаренко растрогал фанатов милым посланием жене.