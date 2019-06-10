Фото: улетевшую на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

Аурику Алехину утопили в обвинениях под фотографией с отдыха. Муж — Станислав Бондаренко — поделился с подписчиками снимком в обнимку с женой. Однако поклонники актера не были рады спутнице. Они посчитали, что молодая мать вновь отправилась развлекаться, бросив новорожденную Микаэлу и трехлетнюю Алексию.
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На следующий день после скандальной публикации супруга Станислава Бондаренко выложила фото со старшей дочерью:
«Так скучаю по моим девочкам. Но уже совсем скоро мы увидимся».
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Это еще больше разозлило подписчиков:
«Дело личное, но я просто не понимаю таких мамок. ️Я в годик своих оставляла на один день. Для меня это было что-то, а здесь несколько месяцев».
«Многие просто стебутся над Бондаренко, зная карьеру его сожительницы».
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Тем не менее некоторые фанаты встали на сторону Алехиной. Они заявили, что такая ухоженная девушка достойна Станислава:
«Слова не нужны. Очень красивая пара! Любви и нежности вам».
«Красивая пара, отдыхают, почему если поехали отдыхать, то сразу бросили детей? Что за бред?!»
Поклонники узнали о рождении Микаэлы в 2019 году через блог девушки. Станислав также поделился портретом счастливого отца: на фото из роддома актер прижимает новорожденную.
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Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Станислав Бондаренко растрогал фанатов милым посланием жене.