Выборы президента в Казахстане в воскресенье, 9 июня, прошли без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. С таким заявлением выступил глава миссии наблюдателей ШОС, передает РИА Новости.

Сейчас избирательная комиссия готовится назвать имя нового президента страны. На выборах главы Казахстана лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 70,7% жителей Казахстана. Явка избирателей 9 июня составила более 70%.

Комментируя внеочередные выборы главы государства, Токаев поблагодарил людей за оказанное доверие и отметил, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер.

«По сути дела это была конкуренция предвыборных программ. Какой-либо огульной критики в адрес друг друга не прозвучало», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что социологи гарантируют победу действующего главы государства Жомарта Токаева.