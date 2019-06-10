Денис Майданов представил новый клип, где его жена снялась в нижнем белье

Денис Майданов на официальной странице в Instagram представил новый клип «Обречен на любовь». Главную роль в мини-фильме сыграла супруга певца — Наталья Майданова, с которой они в браке 14 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕНИС МАЙДАНОВ (@maydanov_official) 10 Июн 2019 в 2:39 PDT

Как рассказывает артист на своей странице «ВКонтакте», для него это долгожданная песня. Сингл создавался не один год, на это ушло около семи-восьми лет. Только в феврале 2019 года родилось то, что нужно.

«Рад, что в этой песне сложилось многое — и искреннее посвящение Любимой, и откровенное влечение, и все это на фоне мощного гитарного драйва, красивых рояльных и оркестровых партий», — написал Денис Майданов.

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Фанаты на ура восприняли новое детище певца и в Instagram оставили множество восторженных комментариев:

«Вы такая красивая пара! Клип волшебный, несколько раз подряд пересматривала! До мурашек. Спасибо за ваше творчество»;

«Молодцы и, главное, все свое, никаких силиконовых девиц. Красавица жена;

«Вот это жаришка!», — написали фанаты певца в сети.

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Ранее 5-tv.ru сообщил, что Майданов рассказал о тяжелых родах жены.