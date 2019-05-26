Денис Майданов рассказал о тяжелых родах жены — халатность медицинских работников чуть не стоила жизни его сыну Бориславу. Как рассказывает Starhit, мальчик родился недоношенным и ему потребовалась срочная госпитализация в специализированной клинике. Майданову и его жене Наталье подали машину скорой помощи, но в ней не было нужного оборудования. Кроме того, водитель не особо торопился спасать жизнь младенцу.

«Мы ехали по пробкам два часа, водитель курил, я держала ребенка на руках и спрашивала: „Почему вы не включаете мигалку?“» — с ужасом вспоминает Наталья.

Когда они наконец прибыли в больницу, их встретила медсестра, которая схватила малыша и побежала в здание. Как выяснилось позже, счет шел на секунды — мальчик был весь синий и еле дышал, если бы его привезли чуть позже, то он бы точно умер. Ярости Майданова не было предела.

«Можно было морды бить, убивать, но я решил позаботиться о Наташе и ребенке. А потом уже разбираться не захотели и отпустили эту ситуацию — непонятно почему, ведь надо на месте убивать таких работников» , — вспоминает певец тот страшный день.

Врачи спасли маленького Бронислава, и теперь он растет в счастливой семье и мечтает стать авиаконструктором.

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