Денис Майданов рассказал о тяжелых родах жены — халатность медицинских работников чуть не стоила жизни его сыну Бориславу. Как рассказывает Starhit, мальчик родился недоношенным и ему потребовалась срочная госпитализация в специализированной клинике. Майданову и его жене Наталье подали машину скорой помощи, но в ней не было нужного оборудования. Кроме того, водитель не особо торопился спасать жизнь младенцу.
Когда они наконец прибыли в больницу, их встретила медсестра, которая схватила малыша и побежала в здание. Как выяснилось позже, счет шел на секунды — мальчик был весь синий и еле дышал, если бы его привезли чуть позже, то он бы точно умер. Ярости Майданова не было предела.
Врачи спасли маленького Бронислава, и теперь он растет в счастливой семье и мечтает стать авиаконструктором.
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