«Роскошный и любимый»: Яна Рудковская похвасталась шикарным автомобилем

, 12:16 Фото 1 598

Фанатов впечатлил снимок музыкального продюсера на фоне дорогой машины.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на странице в Instagram фото со своей машиной.

«С моим роскошным и любимым Porsche Panamera! Тот случай, когда динамичный стиль под стать техническому совершенству», — подписала Рудковская снимок.

Instagram @rudkovskayaofficial

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«Фото для обложки журнала. Очень красиво!»

«Классное фото, хорошо выглядите на фоне!»

«Роскошны все: и Яна, и авто», — оставили комментарии фанаты Рудковской.

Яна Рудковская — любительница дорогих покупок. Ее дом обставлен эксклюзивными предметами мебели, гардероб — вещами мировых брендов, а гараж — шикарными автомобилями.

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