«Роскошный и любимый»: Яна Рудковская похвасталась шикарным автомобилем

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на странице в Instagram фото со своей машиной.
«С моим роскошным и любимым Porsche Panamera! Тот случай, когда динамичный стиль под стать техническому совершенству», — подписала Рудковская снимок.
Поклонники обрушили на Яну множество комплиментов не только ее автомобилю, но и внешнему виду звезды.
«Фото для обложки журнала. Очень красиво!»
«Классное фото, хорошо выглядите на фоне!»
«Роскошны все: и Яна, и авто», — оставили комментарии фанаты Рудковской.
Яна Рудковская — любительница дорогих покупок. Ее дом обставлен эксклюзивными предметами мебели, гардероб — вещами мировых брендов, а гараж — шикарными автомобилями.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская провела видеоэкскурсию по участку в своем загородном доме.