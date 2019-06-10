«Роскошный и любимый»: Яна Рудковская похвасталась шикарным автомобилем

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на странице в Instagram фото со своей машиной.

«С моим роскошным и любимым Porsche Panamera! Тот случай, когда динамичный стиль под стать техническому совершенству», — подписала Рудковская снимок.

Instagram @rudkovskayaofficial

Поклонники обрушили на Яну множество комплиментов не только ее автомобилю, но и внешнему виду звезды.