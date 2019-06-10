Дата известна! Сергей Семак вновь женится на бывшей супруге Анне

О предстоящем событии стало известно из Instagram Анны Семак, которая опубликовала ответ на вопрос о дате свадьбы. Будущая жена Сергея заявила, что праздник состоится 3 сентября. Кроме того, футбольного тренера ждет еще одно важное событие. Его команда «Зенит» сыграет со «Спартаком» в восьмом туре чемпионата России. Матч пройдет 1 сентября.

Фото: улетевшую на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

Instagram @annas_secret_garden

О разводе знаменитой пары мало кто догадывался. После того, как Семак во второй раз сделал предложение Анне в самолете, летевшем из Милана в Санкт-Петербург, информация просочилась в сеть. Подписчики стали гадать о причине развода одной из самых крепких пар, которая имеет семерых детей.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

В конце лета 2018 года, Анна сменила прическу на каре, пересмотрела свой стиль и начала много путешествовать в одиночку. Аудитория социальной сети чувствовала разлад в семье Семаков.

Instagram @annas_secret_garden

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись.