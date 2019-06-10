Новым президентом Казахстана ожидаемо стал Касым-Жомарт Токаев. Это право он получил от своего народа — почти 71% избирателей в воскресенье, 9 июня, проголосовали за него.

Токаева поддерживал прежде бессменный глава независимой республики Назарбаев. А Назарбаева годами поддерживала вся страна. Теперь важно, какой курс возьмет Токаев, удержит ли в равновесии государство, где бок о бок живут разные народы, где восточные традиции уживаются с европейским подходом. И какими будут отношения Казахстана и России. О первых заявлениях и ближайших планах Комым-Жомарт Токаева — в репортаже Алексея Лазуренко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в понедельник, 10 июня, поздравил по телефону Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах.