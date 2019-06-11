Названы самые популярные профили в Instagram

Специалисты сервиса Hype Auditor представили рейтинг самых популярных Instagram-аккаунтов. Для этого аналитики при помощи специальной программы подсчитали количество лайков на страницах знаменитостей, при этом учитывались оценки только реальных людей, а не рекламных профилей, пишет The Sun.

Согласно результатам исследования, лидером рейтинга стала американская певица и актриса Селена Гомес. На каждый пост звезды приходится примерно по четыре миллиона лайков при общем числе подписчиков 152 миллиона. Второе место в топе заняла модель Кайли Дженнер, публикации которой в среднем набирают по 3,6 миллиона лайков. Тройку лидеров замыкает футболист Криштиану Роналду. Как правило, его фотографии оценивают около 2,8 миллиона пользователей.

Среди других популярных Instagram-профилей также отмечаются страницы Лионеля Месси, Бейонсе, Ким Кардашьян, Арианы Гранде и Джастина Бибера.

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