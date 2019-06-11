Видео: назван самый популярный возраст для вступления в брак среди россиян

Назван самый популярный среди россиян возраст для бракосочетания. Статистику свадеб в 2018 году озвучили в Росстате.

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Всего в прошлом году было зарегистрировано 893 тысячи новых семей. Чаще всего в брак вступали с 25 до 34 лет — почти 457 тысяч мужчин и 386 тысяч женщин сыграли свадьбу именно в этом возрасте.

На брак после 35 лет решились 265 тысяч россиян и 216 тысяч россиянок. В возрасте от 18 до 24 лет создали семью 285 тысяч девушек и 170 тысяч молодых людей, передает RT.

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Также в 2018 году были зарегистрированы 4,5 тысячи браков с девушками до 18 лет. Юноши этого же возраста женились в прошедшем году в 10 раз реже — всего 454 раза.





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