«Хочется пригласить к себе на чай»: Пегова очаровала поклонников семейным фото

Ирина Пегова поделилась с поклонниками домашним фото из отпуска. Снимок появился на странице актрисы в Instagram.

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Артистка опубликовала фото из родного города Выкса в Нижегородской области — Ирина приехала в гости к маме. На снимке вместе с ней Пегова в зеленом платье идет за покупками, передает Teleprogramma.pro.

«Все дома! На рынок, традиционно через посадку», — подписала кадр актриса.

Instagram @pegovairina

Подписчики Ирины восхитились уютным домашним образом звезды.

«Ой, какая вся домашняя, хочется пригласить к себе на чай!»

«Здорово то как! Счастливые моменты!»

«Вы очень милая и уютная в домашнем образе!» — пишут очарованные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Ирины Пеговой искупалась в фонтане у Эйфелевой башни.