Подписчики разглядели на фото Юлии Барановской «сделанные» губы

Подписчики Юлии Барановской неожиданно отреагировали на безобидную фотографию, опубликованную в Instagram 11 июня. Многие обвинили женщину в неестественной внешности, причем большая часть негативных отзывов касалась губ телеведущей.

«Как видно наколотость над губами. Белые припухлости… Губки-то не слушаются совсем хозяйку. Всегда в замороженном состоянии».

«Меня одну бесит ее рот?»

Сама же Юлия ранее не раз опровергала информацию об инъекциях. Телезвезда двумя руками за естественную красоту, которая дана людям природой, а возрастные изменения ее вовсе не смущают.

Instagram @baranovskaya_tv

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34-летняя Барановская после расставания с гражданским мужем-футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей: дочь Яну и сыновей Артема и Арсения. В автобиографии «Проверено мной — все к лучшему», которую она выпустила в 2016 году, звезда рассказала, почему же не сложились отношения с известным спортсменом. Девушка заявила, что спокойно могла бы посадить Аршавина в тюрьму, но не стала портить карьеру игроку, отмечает «СтарХит».

Instagram @baranovskaya_tv

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Юлия Барановская исполнила танец на фоне прибоя.