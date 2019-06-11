Менеджер Анны Плетневой рассказал о психическом расстройстве певицы

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева страдает психическим расстройством и не всегда способна объяснить причины своих поступков, поскольку просто не помнит, что с ней происходило. Об этом рассказал пиар-менеджер Анны Плетневой Роман Петрухин в разговоре с «Вечерней Москвой»

По данным издания StarHit, в распоряжении которого оказалась справка о состоянии здоровья артистки, представители Плетневой вынуждены прилагать документ к каждому контракту, заранее предупреждая организаторов выступлений о возможных проблемах. В справке говорится, что у певицы диагностировано диссоциативное расстройство личности — проще говоря раздвоение личности и она не несет ответственности за совершение противоправных действий во время публичных мероприятий.

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Буквально в минувшую субботу, 8 июня, когда Анна Плетнева и Алексей Романоф представляли новое шоу «Сильная девочка» в Москве, певица доставила немало головной боли охране, прыгнув со сцены в толпу зрителей. Поклонники унесли Плетневу на 20 метров от сцены, а она вела себя как ни в чем не бывало и после окончания песни велела «вернуть ее на место». Секьюрити негодовали, но повлиять на ситуацию никак не могли.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солистка группы «Винтаж» разгневала мужа Кирилла Сырова, с которым живет уже 14 лет, нарушив обещание не участвовать в откровенных фотосессиях и снявшись для мужского журнала.