Анна Плетнева пожаловалась на угрозы мужа

, 14:19 578

Супруг солистки группы «Винтаж» устроил скандал из-за ее очередной откровенной фотосессии.

Фото: Instagram @dusya_star

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева пожаловалась на угрозы со стороны мужа. Кирилл Сыров, с которым 41-летняя певица состоит в браке вот уже 14 лет, устроил ей скандал из-за очередной откровенной фотосессии для мужского издания, сообщает Starhit.

Супруг Анны Плетневой неоднократно требовал, что она прекратила сниматься для журналов, мотивируя тем, что миллионы мужчин созерцают ее полуголые фото. Кирилл Сыров предупредил жену — будут серьезные последствия.

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Знаменитость снова не послушалась и в преддверии сольного концерта в Москве решила поддержать его рекламную кампанию обложкой летнего номера мужского журнала, где предстала публике в закрытом корсете. Анна Плетнева рассчитывала, что супруг не обратит на это внимание, но уже в первый день выхода издания в продажу разразился скандал.

На этот раз Кирилл Сыров ужесточил свои требования. Согласно новым условиям, певица должна бросить шоу-бизнес и завершить карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Плетнева пообещала поклонникам жаркое лето знойным фото. Солистка группы «Винтаж» анонсировала свое появление на обложке летнего номера журнала Playboy.

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