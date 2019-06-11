Главное — процесс: Юля Михалкова показала фанатам разные позы

, 21:29 Видео 540

Актриса поделилась с поклонниками бейкстейджем с фотосъемки.

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Фото, видео: Instagram @mihalkova

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Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в Instagram видео, где запечатлен процесс фотосъемки. Там она предстает в различных позах.

«Знаю-знаю, что именно процесс интересен всем. Особенно актуально закулисье сейчас, когда каждая фотография в Instagram близка к журнальной, глянцевой. Буду чаще снимать для вас процесс съемок», — поделилась размышлениями актриса.

Поклонники обрадовались «откровению» Михалковой и предположили, что позировать — непростая работа.

«Процесс сложный, но любимый»;

«Тяжело так позировать? Надо же много поз в голове придумать…молниеносно»;

«Юлечка, спасибо Вам огромное за то, что приобщили нас к очень для нас интересному процессу! Каждым фото, видео мы очень дорожим! Вы как всегда Королева! — написали поклонники.

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Юлия Михалкова — актриса и телеведущая. Больше всего известна зрителям по ролям в юмористическом шоу «Уральские пельмени».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты обсуждают Юлию Михалкову в спортзале.

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