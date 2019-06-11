Журналист Меduzа Иван Голунов отпущен из полиции

Сотрудник интернет-издания Meduza Иван Голунов отпущен на свободу из ГСУ ГУ МВД по Москве после того, как министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, в котором его ранее обвинили, а именно — в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

С Голунова сняли электронный браслет, который контролировал его домашний арест, после чего он покинул отделение полиции.

11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания Meduza Ивана Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.

Проводившие задержание сотрудники полиции отстранены от работы на время служебной проверки для оценки правомерности их действий. Материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России, который должен поставить точку в этом деле.

Кроме того, Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве. История с Голуновым показала, что российская правоохранительная система стремится добросовестно исполнять свои функции по недопущению незаконных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Meduza просит не ходить на несогласованную акцию из-за Голунова 12 июня.