Журналист Меduzа Иван Голунов отпущен из полиции

Фото, видео: Instagram @uzhnoebutovo_myhome, Пятый канал
Сотрудник интернет-издания Meduza Иван Голунов отпущен на свободу из ГСУ ГУ МВД по Москве после того, как министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, в котором его ранее обвинили, а именно — в сбыте наркотиков в особо крупном размере.
С Голунова сняли электронный браслет, который контролировал его домашний арест, после чего он покинул отделение полиции.
11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания Meduza Ивана Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.
Проводившие задержание сотрудники полиции отстранены от работы на время служебной проверки для оценки правомерности их действий. Материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России, который должен поставить точку в этом деле.
Кроме того, Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве. История с Голуновым показала, что российская правоохранительная система стремится добросовестно исполнять свои функции по недопущению незаконных ситуаций.
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