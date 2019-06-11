Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании в Гааге потребовала признать за Незалежной право на добычу газа в Черном море. Представитель украинского внешнеполитического ведомства также заявила, что Москва, пользуясь своим главенством в морской акватории, ворует полезные ископаемые у Киева.

«Россия крадет наши ресурсы в Черном море. Она не дает нам доступа к нефти и газу, которые находятся под нашими водами. С весны 2014 года Россия украла более девяти миллиардов кубометров природного газа», — цитирует UPA.RU Зеркаль.

Кроме того, замглавы МИД пожаловалась, что Россия перекрыла доступ в черноморские воды украинским рыбакам, которые издавна ловили там рыбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве намереваются добиться международного статуса для Керченского пролива. По мнению заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, это «снимет очень многие вопросы».