Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании в Гааге потребовала признать за Незалежной право на добычу газа в Черном море. Представитель украинского внешнеполитического ведомства также заявила, что Москва, пользуясь своим главенством в морской акватории, ворует полезные ископаемые у Киева.
«Россия крадет наши ресурсы в Черном море. Она не дает нам доступа к нефти и газу, которые находятся под нашими водами. С весны 2014 года Россия украла более девяти миллиардов кубометров природного газа», — цитирует UPA.RU Зеркаль.
Кроме того, замглавы МИД пожаловалась, что Россия перекрыла доступ в черноморские воды украинским рыбакам, которые издавна ловили там рыбу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве намереваются добиться международного статуса для Керченского пролива. По мнению заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, это «снимет очень многие вопросы».
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