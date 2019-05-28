В Киеве заявили о планах добиться международного статуса для Керченского пролива

Киев намерен добиваться признания международного статуса для Керченского пролива, пишет «Экономика сегодня».

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее мнению, это «снимет очень многие вопросы» и устранит «правовую неопределенность».

Замглавы МИД Украины обозначила важность Договора о сотрудничестве между Незалежной и Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива », — сказала она.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году МИД РФ распространил заявление о том, что Керченский пролив не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

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В ноябре 2018 года корабли ВМС Незалежной незаконно вторглись в территориальные воды России в Черном море. Моряки не реагировали на требования пограничников остановиться и намеренно шли на провокацию. Российским военным пришлось применить силовое вмешательство, после чего корабли и 24 моряка были задержаны.

Ранее Зеркаль сообщила о подготовке дипломатической ноты для российского МИД с целью освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе. 27 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста задержанным украинским морякам.