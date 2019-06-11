Глава Челябинской области предложил Федору Конюхову стать послом региона в мире

Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил Федору Конюхову быть послом Челябинской области в мире. Идея была озвучена на встрече с коллективом автозавода «Урал» в Миассе, где в 2002 году со стапелей сошла весельная лодка, на которой знаменитый путешественник пересек Атлантический океан.

«У меня возникло предложение к Федору Филипповичу: я попросил его стать послом, амбассадором Челябинской области в мире. Мы понимаем, что Федор Филиппович постоянно путешествует, общается с людьми, представляет не только Россию. Мне кажется, его достижения в мировом масштабе являются очень серьезными, буквально беспримерными. И мы все с вами были бы очень горды, если бы представляя нашу страну Россию, он представлял бы и Челябинскую область, рассказывал о наших людях, о той красоте природы, которая у нас есть», — сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер также выступил инициативой организовать автопробег на «Уралах» по Челябинской области, чтобы показать уральские красоты и продемонстрировать возможности выпускаемых в Миассе автомобилей. Возглавить пробег глава региона предложил Федору Конюхову. Кроме того, по словам Текслера, было бы замечательно, если бы путешественник создал серию обучающих видеоуроков по географии мест, в которых побывал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возвращении Федора Конюхова из очередной кругосветной экспедиции в мае 2019 года. В ходе путешествия он установил сразу несколько мировых рекордов.