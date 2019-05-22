«Буду слушать колокольный звон»: Федор Конюхов вернулся в Россию

11,5 тысячи километров на весельной лодке в абсолютном одиночестве. Нечеловеческие испытания Федора Конюхова завершились, сегодня на родине путешественника встречала толпа журналистов и супруга, которая теперь не отходит от него ни на шаг.

За время плавания Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов: в 67 лет он пересек три океана за 154 дня и 100 из них — при 12-бальном шторме! Теперь ему хочется отвлечься от суровой морской романтики.

«Я очень рад, что я в России, сейчас буду слушать колокольный звон, дышать воздухом», — рассказывает Конюхов.

Пока лодка Конюхова отправлена на долгий ремонт, путешественник намерен обуздать другую стихию. В ближайшем будущем он планирует совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шторм перевернул лодку знаменитого путешественника.