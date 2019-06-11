Сборная России обыграла Кипр со счетом 1:0

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Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф, twitter @pyromaniac_yaas

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 16

Сборная России по футболу выиграла матч у сборной Кипра со счетом 1:0 в рамках чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоялась на стадионе в Нижнем Новгороде.

У российской сборной на 38 минуте отличился Алексей Ионов, удачно завершивший прострел Федора Кудряшова.

Это третья победа подряд российской сборной. По результатам встреч наши футболисты набрали девять очков и расположились на второй строчке в группе. На первой — Бельгия с 12 очками после четырех туров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рекордной победе сборной России над Сан-Марино, которая состоялась 8 июня в Саранске в рамках отбора на Евро-2020. Футболистам удалось забить аж девять голов, а игроки из Сан-Марино так и не смогли поразить ворота российской сборной. Предыдущий рекорд результативности был установлен в отборочном матче на Евро-2016 против Лихтенштейна, тогда Россия забила семь безответных мячей.

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