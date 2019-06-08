Сборная России одержала рекордную победу над Сан-Марино

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На отборе на чемпионат Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова разгромили противника со счетом 9:0

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, Instagram

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Россия одержала самую крупную победу в своей истории — сборная Сна-Марино разгромлена со счетом 9:0. На поле блистал форвард «Зенита» Артем Дзюба — он отметился четыремя забитыми мячами. Дублем отметился Федор Смолов, также по одному мячу забили Федор Кудряшов, и Федор Смолов.  Матч проходил в Саранске в рамках отбора на Евро-2020. 

Предыдущий рекорд результативности был установлен в отборочном матче на Евро-2016 против Лихтенштейна, тогда Россия забила семь безответных мячей. Следующий матч сборная проведет против команды Кипра 13 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи Одноклассников увидят прямую трансляцию отборочных матчей сборной РФ по футболу.

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