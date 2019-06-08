Сборная России одержала рекордную победу над Сан-Марино

Россия одержала самую крупную победу в своей истории — сборная Сна-Марино разгромлена со счетом 9:0. На поле блистал форвард «Зенита» Артем Дзюба — он отметился четыремя забитыми мячами. Дублем отметился Федор Смолов, также по одному мячу забили Федор Кудряшов, и Федор Смолов. Матч проходил в Саранске в рамках отбора на Евро-2020.

Предыдущий рекорд результативности был установлен в отборочном матче на Евро-2016 против Лихтенштейна, тогда Россия забила семь безответных мячей. Следующий матч сборная проведет против команды Кипра 13 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи Одноклассников увидят прямую трансляцию отборочных матчей сборной РФ по футболу.