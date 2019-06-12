Саакашвили назвал стоимость партийного места в Раде

Вернувшийся на Украину экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, в какую цену обойдется желающим место в Верховной раде. Об этом 11 июня сообщило агентство УНИАН.

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По словам политика, продажей депутатских мандатов занимаются все украинские фракции. Согласно информации, озвученной Саакашвили, цена попадания в парламентский список колеблется от 500 тысяч долларов до трех миллионов в североамериканской валюте.

Политик добавил, что в Верховной раде таких покупателей называют «инвесторами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Саакашвили раскритиковал бывшего президента Украины Петра Порошенко.